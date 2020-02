Il presidente Commisso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tra pochi giorni tornerò in America. Sono venuto a Bagno a Ripoli per vedere come stanno andando avanti le cose. Abbiamo passato molti giorni con Casamonti, il nostro architetto. I piani vengono aggiornati ma la cosa più importante è che i tempi siano giusti. Credo che alla fine dell’anno prossimo il centro sportivo sarà finito. Voglio ringraziare il sindaco ed i suoi collaboratori, insieme possiamo andare avanti e fare una cosa bella per la città metropolitana di Firenze. Prometto che questo sarà un bellissimo centro sportivo, forse il più grande d’Italia. La prima squadra maschile, quella femminile e le giovanili potranno stare assieme”.

Violachannel