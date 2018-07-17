Perchè Corvino non ha budget? L'attivo di bilancio verrà usato per costruire il centro sportivo

La Nazione in edicola oggi riporta che, la Fiorentina, che in bilancio ha presentato un attivo di 55 milioni, poi ridotti a 36 con le tasse, ha in mente di destinare una buona parte di questi soldi al...

La Nazione in edicola oggi riporta che, la Fiorentina, che in bilancio ha presentato un attivo di 55 milioni, poi ridotti a 36 con le tasse, ha in mente di destinare una buona parte di questi soldi alla costruzione del nuovo centro sportivo per i giovani, lasciando a Corvino un budget minimo e già finito. Una scelta che dovrebbe essere messa in evidenza nei prossimi giorni, proprio per testimoniare e giustificare una decisione strategica che riguarda il futuro e cercare di calmare gli umori della piazza