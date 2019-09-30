Centro Sportivo, Commisso acquisterà il terreno a Bagno a Ripoli entro la fine del mese

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna a parlare del progetto del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Entro fine mese Commisso dovrebbe infatti perfezionare l’acquisto da privati dei quasi 22 etta...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna a parlare del progetto del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Entro fine mese Commisso dovrebbe infatti perfezionare l’acquisto da privati dei quasi 22 ettari dove nascerà l'intere struttura. In attesa di riprendere anche i colloqui per la vicenda stadio,il presidente vorrebbe anche tornare al Franchi per vedere di nuovo i suoi e mostrarsi vicino alla squadra. Complicato che il proprietario viola possa esserci domenica prossima, quando all’ora di pranzo arriverà l’Udinese con De Paul al rientro dopo le tre giornate di squalifica rimediate contro l’Inter, più facile che Commisso si faccia vedere in tribuna dopo la sosta di campionato che seguirà la sfida con i friulani. Alla ripresa, a metà ottobre, i viola saranno di scena nel posticipo del lunedì a Brescia per poi ricevere la Lazio al Franchi in quella che appare essere la gara più difficile del prossimo blocco di partite