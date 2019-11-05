Un centro sportivo che guarda all'Europa, tutti i dettagli su come sarà la nuova casa viola

La Fiorentina sta costruendo un centro sportivo che mira ad essere un gioiello non solo italiano ma anche europeo. Questi alcuni dettagli sull'operaCosto dell'opera: 50 milioniDimensione terreno: 25 e...

La Fiorentina sta costruendo un centro sportivo che mira ad essere un gioiello non solo italiano ma anche europeo. Questi alcuni dettagli sull'opera

Costo dell'opera: 50 milioni

Dimensione terreno: 25 ettari

Tempo necessario per la costruzione: Serviranno 6-8 mesi per predisporre gli atti burocratici e dall’estate 2020 ci vorrà circa un anno per completare i lavori. L

Caratteristiche dell’impianto: 10-12 campi di cui solo tre illuminati con torri faro basse e solo tre in erba sintetica, per non impattare troppo sull’ambiente.

Logistica delle squadre: Gli under 15 della Fiorentina rimarranno a Campo di Marte, le categorie superiori, compresa la prima squadra, si trasferiranno a Bagno a Ripoli.

Dettagli ulteriori: tetti verdi per l’effetto cromatico, costruzioni di due-tre piani, una suite per i ritiri della prima squadra, tutti i campi circondati da alberi e porticati, con piste da jogging e trekking, medical center e palestra completa di spa7

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