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Legambiente: no al centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Ecco le motivazioni

Dopo la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, arriva un primo no importante, da parte di Legambiente.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 12:44
Legambiente: no al centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Ecco le motivazioni -
Rassegna Stampa
Bagno A Ripoli
Centro Sportivo Fiorentina
Legambiente
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Dopo la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli da parte del Comune e dei vertici della Fiorentina, arriva un primo no importante, da parte di Legambiente. Ecco la breve riflessione dell'associazione sull'intero progetto, che riprendiamo dal quotidiano La Nazione:

"La delibera di avvio alla revisione del piano strutturale che dà il via al progetto viola inserisce l’ultimo centinaio di ettari del Pian di Ripoli nel perimetro urbano. Lasciando così mano libera per una sua definitiva edificazione. Contro il consumo di suolo zero, il recupero di aree verdi e il potenziamento delle zone boschive".

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