Video, Rom e discarica abusiva, com'era il terreno dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina

Adesso la soprintendenza sta creando più di un problema alla Fiorentina per la costruzione del centro sportivo. Ma prima...

Adesso la Soprintendenza sta ponendo più di un vincolo alla Fiorentina per la costruzione del nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli dove ci sarà anche la sede della società. Ma com'era e com'è quest'area prima dell'acquisto di Rocco Commisso di questo terreni? (CLICCA QUI PER LEGGERE I MOTIVI E I VINCOLI POSTI DALLA SOPRINTENDENZA)

La bella villa cosiddetta ex-ENEL, dove un tempo si formavano gli operatori della più grande azienda elettrica d'Italia, era diventata una discarica abusiva. Un'area vasta, circa 10.000 mq racchiusi tra via della Villa i Cedri e via del Pian di Ripoli, è cosparsa di rifiuti di ogni tipo: materiali edili, televisori, computer… Un po' di tutto, compresi tanti rifiuti speciali che necessiterebbero di trattamenti particolari per lo smaltimento. La villa risultava anche abusivamente occupata da alcune famiglie Rom, come documemtato nel video di Matteo Cali de "Il Sito di Firenze". Video del 2014.

Un video che lascia a bocca aperta e fa sorgere spontanee alcune riflessioni. Dov'era la sopraintendenza quando quest'area era in questa condizioni? Perche solo adesso che un privato, in questo caso la Fiorentina, vuole investire e riqualificare l'area, sorgono tutti questi vincoli per la costruzione? Insomma, a voi i commenti.

Oggi quest'area è stata comprata dalla Fiorentina per fare il nuovo centro sportivo viola, dove ospiterà gli allenamenti di tutte le squadre maschili e femminili della Fiorentina. Ma non solo. Ci sarà anche la foresteria e la nuova sede della società.

Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra la Fiorentina, il sindaco di Bagno a Ripoli e la sopraintendenza, rappresentata da Andrea Pessina. Un incontro molto positivo dove è stato fissato settembre, come data di inizio dei lavori.

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