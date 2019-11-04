Nardella seccato: "Stadio nuovo? Preferisco i fatti alle parole.."

Arrivano nuove parole dal sindaco di Firenze Dario Nardella, riportate da ItalPress: "Rigiardo il nuovo stadio, mi riescono meglio i fatti che le parole". Lo ha detto rispondendo ad una domanda dei gi...

Arrivano nuove parole dal sindaco di Firenze Dario Nardella, riportate da ItalPress: "Rigiardo il nuovo stadio, mi riescono meglio i fatti che le parole". Lo ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se è vero che si sia irritato per le parole pronunciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sabato scorso, in merito alla possibilità di costruire un nuovo stadio a Firenze.

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