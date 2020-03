Il Senatore Totaro è intervenuto nel corso della trasmissione 30′ minuto all’emittente Toscana TV. Ecco uno stralcio del suo intervento:

“Siamo di fronte a una situazione molto difficile per la nostra nazione, nessuno poteva immaginare la gravità del virus. Nel mondo del calcio ci sono stati personaggi come Commisso che hanno subito capito la questione, però poi ci sono stati i dirigenti della Uefa che hanno invece sottovalutato il problema. D’altronde anche negli altri paesi come ad esempio la Francia noto molta superficialità rispetto a questa emergenza. Nuovo stadio? Nei comuni della Firenze metropolitana le amministrazioni hanno l’impressione di essere soggette a contrattazioni del prezzo. Ero tra quelli che credevano nel restyling del Franchi, ma ad oggi la vedo una cosa difficile. Commisso? Ha portato una ventata d’ariafreaca nel movimento, si vede che è americano. Ha un approccio più facilmente situazioni, èuna cosa che piace alla gente”.