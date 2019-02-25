Labaro Viola

Ass. Vannucci su insulti ad Astori: "Una vergogna indecente, questi non sono tifosi"

Questo il tweet dell'assessore allo sport Andrea Vannucci:Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2019 11:53
Ass. Vannucci su insulti ad Astori: "Una vergogna indecente, questi non sono tifosi" -
News
Astori
Vannucci
Condividi

Questo il tweet dell'assessore allo sport Andrea Vannucci:

Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola #rispetto #FioIntA

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok