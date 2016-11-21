Ass. Vannucci: "Manto erboso dopo rugby? No problem"

Dopo la grande e storica vittoria dell'Italrugby sul Sudafrica, condita però dalla preoccupazione per le condizioni del manto erboso, ci pensa oggi l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea...

Dopo la grande e storica vittoria dell'Italrugby sul Sudafrica, condita però dalla preoccupazione per le condizioni del manto erboso, ci pensa oggi l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, a smorzare i toni. "Sul manto erboso del Franchi rassicuro i tifosi e chi ha a cuore la Fiorentina. Da ieri sono al lavoro i giardinieri e dunque per la partita di giovedì non ci saranno problemi o rischi, il campo valorizzerà al meglio la tecnica della Fiorentina. I lavori di ripristino finiranno oggi o al più tardi domani mattina e sono sereno perché siamo tutti in ottime mani. Per quanto riguarda il nuovo stadio ci sono delle scadenze fissate, che stiamo rispettando".