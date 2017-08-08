Ass. Vannucci: "Nuovo stadio, tutto secondo i tempi. Fiducia fino a fine mercato per una squadra competitiva...

Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, ha parlato di Fiorentina a IlSitoDiFirenze.it:“La posizione dell’Amministrazione comunale è quella di ogni tifoso di questa Città: stiamo a...

Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, ha parlato di Fiorentina a IlSitoDiFirenze.it:

“La posizione dell’Amministrazione comunale è quella di ogni tifoso di questa Città: stiamo aspettando di vedere quale sarà la squadra allestita da Corvino e dalla Società. Le parole in questo senso di Gino Salica di garantire una squadra competitiva ai nastri di partenza del Campionato sono prese assolutamente per buone. Quindi fiducia fino alla chiusura del mercato per avere una squadra all’altezza dei sogni dei fiorentini”. Poi, ha aggiunto sul nuovo stadio: “Gli uffici stanno continuando a lavorare sulla variante necessaria, da questo punto di vista ci sono dei tempi che sono quelli fissati”.