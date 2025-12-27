Funaro: “Andrò io stessa al Franchi per monitorare la situazione, contatti costanti con la Fiorentina”

A Toscana TV è intervenuta la sindaca di Firenze Sara Funaro per parlare della questione dello stadio Franchi: “Poco fa ho comunicato il croniprogramma dei lavori e mi recherò periodicamente allo stadio per vedere lo stato costante dell’opera e poi vi darò degli aggiornamenti costanti com’è giusto che sia perché so bene quanto i tifosi siano interessati a questo tema, però io voglio darvi i dettagli quando li so con certezza. Confermo che i contatti con la Fiorentina sono presenti e costanti, ora non posso dirvi di più, ma alla minima modifica ve lo farò sapere subito.”