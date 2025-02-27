Funaro: "Stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina, guardiamo il progetto insieme"

Dopo le parole del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, il tema stadio è tornato di stretta attualità a Firenze. E oggi sono arrivate le parole della sindaca Sara Funaro in merito...

Dopo le parole del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, il tema stadio è tornato di stretta attualità a Firenze. E oggi sono arrivate le parole della sindaca Sara Funaro in merito alle tempistiche del restyling del Franchi: "Stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina. Stiamo guardando il progetto insieme. Stiamo facendo tutti i passaggi. Ad oggi non ci sono novità ma stiamo continuando sulla stessa strada", si legge su Italpress.