Sindaca Funaro: "Franchi? Serve una variante al progetto. Obiettivo garantire le tempistiche previste"

Per mantenere la Fiorentina al Franchi serve una variante di progetto

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha così parlato a Lady Radio sul tema stadio Franchi: “I lavori per il restyling dello stadio Franchi procedono, nonostante alcuni ritardi dovuti al maltempo. Attualmente si sta completando la palificazione delle fondamenta della nuova Curva Fiesole, mentre è già iniziato il restauro della Torre di Maratona. Parallelamente, è in corso un costante dialogo con la Fiorentina per coordinare i lavori. Una delle principali novità riguarda la decisione di mantenere la squadra al Franchi per tutta la durata dei cantieri, scelta che ha reso necessaria una variante al progetto. L'obiettivo è recuperare i ritardi accumulati e garantire il rispetto delle tempistiche previste, cercando di minimizzare l'impatto sulla squadra e sui tifosi durante il processo di ristrutturazione”.