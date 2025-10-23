23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”

Redazione

23 Ottobre · 08:22

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 08:22

TAG:

FiorentinafranchiFunaro

Condividi:

di

La sindaca ha accettato un’eredità pesante

Impossibile pensare di far entrare al Franchi i 35mila promessi. Si cercherà una soluzione che suonerà inevitabilmente come un rabbercio. Ma è ovvio che oggi con una squadra in evidente difficoltà di classifica che viaggia di pari passo con uno stadio groviera, la certificazione dei ritardi creerà polemiche. Politiche e non solo.

Le opposizioni gongolano al suono de «l’avevamo detto», la Fiorentina aveva già messo le mani avanti con Pradè critico con l’attuale cantiere a favor di telecamera all’ennesima sconfitta. E oggi rincara minacciando di non mettere un euro nel progetto. L’assenza del patron Rocco Commisso non aiuta a rasserenare gli animi dopo mesi di dialogo più proficuo. La caccia alle streghe è appena iniziata insomma. E sul patibolo ci ha messo la testa la sindaca Sara Funaro che quando, nelle ultime settimane, si è resa conto che i tempi non tornavano ha deciso di dare la cattiva notizia.

«Ci metto la faccia» ha detto a chi le è vicino. Ma l’irritazione, ad essere generosi, è palpabile anche nei confronti degli uffici tecnici che qualche conto l’hanno toppato, al netto dei pali, della pioggia e dell’acciaio delle coperture.

Poi c’è la madre di tutti i problemi che in pochi sono disposti a scordare. L’inizio della saga-Franchi. Quando Commisso voleva farselo da solo uno stadio nuovo, moderno e polo di attrazione commerciale. Bloccato. Poi si tentò di convincerlo a giocare al Padovani del rugby per il quale sono stati impiegati (buttati) 10 milioni di euro. Altro sonoro no. E c’era da capirli che non volevano correre dietro a una palla con il pubblico del campionato scolastico. E infine l’Europa pensò bene di tagliare 55 milioni di finanziamento (ora restituiti da una manovra di Governo). Già i 200 milioni non bastavano allora, figurarsi ora. La sindaca si è presa in carico il dossier stadio. E quindi sì, ne risponde lei. Ma ha accettato un’eredità pesante. Senza fiatare. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio