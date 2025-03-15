Funaro annuncia: "Fiorentina-Juventus si giocherà. Non ci sono motivi per rinviare la partita"

Arriva la decisione su Fiorentina-Juventus. Nella giornata di ieri e questa mattina si era valutata la possibilità di rinviare il match per le alluvioni che stanno colpendo la Toscana. Ora la decision...

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2025 14:40

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