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Funaro annuncia: "Fiorentina-Juventus si giocherà. Non ci sono motivi per rinviare la partita"

Arriva la decisione su Fiorentina-Juventus. Nella giornata di ieri e questa mattina si era valutata la possibilità di rinviare il match per le alluvioni che stanno colpendo la Toscana. Ora la decision...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 14:40
Funaro annuncia: "Fiorentina-Juventus si giocherà. Non ci sono motivi per rinviare la partita" -
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Arriva la decisione su Fiorentina-Juventus. Nella giornata di ieri e questa mattina si era valutata la possibilità di rinviare il match per le alluvioni che stanno colpendo la Toscana. Ora la decisione ufficiale, la partita si gioca. Ad annunciare la notizia è stata la sindaca di Firenze Sara Funaro nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile: "Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare", riporta SportFace

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