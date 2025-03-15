Pellegatti non ha dubbi: la Fiorentina vincerà con la Juve. Per Zazzaroni e Caressa finirà in pareggio

Momento pronostico a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni, Fabio Caressa e anche Carlo Pellegatti si sono sbilanciati sul risultato di Fiorentina-Juventus, in programma domani ore...

Momento pronostico a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni, Fabio Caressa e anche Carlo Pellegatti si sono sbilanciati sul risultato di Fiorentina-Juventus, in programma domani ore 18.00 al Franchi di Firenze. Nessun dubbio per Pellegatti: i viola vinceranno contro i bianconeri di Thiago Motta. Per Zazzaroni e Caressa, invece, la sfida terminerà in pareggio.