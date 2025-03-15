Bernardeschi: "Fiorentina scelta giusta per Fagioli. Firenze può fargli bene dopo il periodo difficile"
Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, ha così parlato di Nicolò Fagioli e del suo arrivo alla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato: "Sono convinto...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 13:00
Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, ha così parlato di Nicolò Fagioli e del suo arrivo alla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato: "Sono convinto che ha fatto la scelta giusta, la Fiorentina è un’ottima opportunità per Nicolò, un club che ti dà tanto anche a livello sentimentale. Può fare bene a uno come lui che ha vissuto un periodo personale complicato".