Bernardeschi: "Fiorentina scelta giusta per Fagioli. Firenze può fargli bene dopo il periodo difficile"

Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, ha così parlato di Nicolò Fagioli e del suo arrivo alla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato: "Sono convinto...

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2025 13:00

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