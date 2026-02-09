Funaro ricorda Galli: “profonda gratitudine per ciò che ha rappresentato e per le emozioni che ha dato”

Sara Funaro, durante il 25esimo anno dalla scomparsa di Niccolò Galli avvenuta il 9 febbraio 2001 a Bologna, la sindaca di Firenze ha tenuto un discorso durante la messa nella chiesa di San Francesco in piazza Savonarola, queste sono le sue parole: “A 25 anni dalla tragica scomparsa di Niccolò Galli, Firenze ricorda un ragazzo che rappresentava la passione, il talento e l’amore per lo sport. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella sua famiglia, babbo Giovanni, mamma Anna e le sorelle Carolina e Camilla, ma in tutti coloro che credono nella forza della vita, nell’impegno e nella gioia di condividere uno sport come strumento di crescita.

A 25 anni da quel giorno ricordiamo Niccolò con profonda gratitudine: per ciò che ha rappresentato, per le emozioni che ha dato e per il modo in cui il suo ricordo ha unito tante persone, trasformando il dolore in memoria attiva, anche grazie al lavoro portato avanti dalla Fondazione che porta il suo nome. Alla famiglia, agli amici, a tutte e a tutti coloro che portano Niccolo’ nel cuore giunga il mio e il nostro abbraccio: la città di Firenze non dimentica”.