Funaro: "Nei due incontri con Commisso abbiamo parlato per far restare la Fiorentina al Franchi"

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha ribadito la volontà di trovare una soluzione per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori

Sara Funaro ha espresso nuovamente un commento sul tema stadio Artemio Franchi, in occasione della celebrazione del 170esimo anniversario della Polizia Municipale. La sindaca di Firenze ha confermato la volontà di far rimanere la Fiorentina al Franchi, obiettivo condiviso dalla società e discusso con Commisso e Ferrari nei due incontri delle scorse settimane. Il presidente della Fiorentina ha anche aperto a cambiare stadio, ma per poche partite.

Attualmente, è presto per parlarne, ma la sindaca ha ribadito che i tecnici si metteranno a lavoro per trovare una soluzione adeguata.

KEAN A PARTE PER RECUPERARE

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-kean-lavora-a-parte-coi-medici-al-viola-park-per-recuperare-dal-mal-di-schiena/271678/