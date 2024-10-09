Radio Bruno, Kean lavora a parte coi medici al Viola Park per recuperare dal mal di schiena

Secondo quanto rivelato da Radio Bruno, Kean sta lavorando a parte per recuperare dal fastidio alla schiena in vista della trasferta di Lecce

La Fiorentina continua a lavorare nonostante la sosta per le nazionali e nonostante i famosi 4 giorni liberi concessi da mister Palladino. Secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, ai Viola rimangono ancora 2 giorni di riposto, che verranno probabilmente dati a fine di questa settimana. Quest'oggi la squadra ha in programma una doppia seduta, alla quale, però, non parteciperanno tutti. Infatti, Radio Bruno ha rivelato che Kean sta lavorando a parte coi medici della Fiorentina per il problema alla schiena riscontrato all'arrivo in Nazionale, problema che non va assolutamente sottovalutato e che, di solito, ha bisogno di 10 giorni per essere smaltito.

Non arrivano novità sul fronte Pongracic, che non ha risposto alla chiamata della Croazia e che continua ad allenarsi con la Fiorentina. Non essendoci comunicazioni ufficiali rimane un po’ di incertezza in vista della sfida contro il Lecce, la sua ex squadra, al rientro della sosta.

IL VALORE DI BELTRAN

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