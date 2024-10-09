Per il CIES Beltran vale dai 34 ai 49 milioni di euro, la Fiorentina vale 300 milioni di euro

Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo approf...

Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo approfondimento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Il valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

Inoltre l'osservatorio ha pubblicato i calciatori più preziosi per squadra, per la Fiorentina c'è Beltran con un valore di mercato che oscilla tra i 34 e i 49 milioni di euro, la Fiorentina in totale ne vale 300. Lo scrive Tuttomercatoweb

LA GAZZETTA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gazzetta-gudmundsson-se-la-sentenza-definitiva-arriva-entro-il-15-giugno-nessuna-riflessione-sul-riscatto/271646/