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Per il CIES Beltran vale dai 34 ai 49 milioni di euro, la Fiorentina vale 300 milioni di euro

Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo approf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 12:33
Per il CIES Beltran vale dai 34 ai 49 milioni di euro, la Fiorentina vale 300 milioni di euro - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo approfondimento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Il valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

Inoltre l'osservatorio ha pubblicato i calciatori più preziosi per squadra, per la Fiorentina c'è Beltran con un valore di mercato che oscilla tra i 34 e i 49 milioni di euro, la Fiorentina in totale ne vale 300. Lo scrive Tuttomercatoweb

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