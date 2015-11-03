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Notizie Cies Fiorentina

CIES pubblica i 100 Under21 più costi al mondo: 58esimo Kayode con 25,7 milioni. Comuzzo 90esimo

06 novembre 2024 14:20

Dodo è nella top 10 per dribbling riusciti in Europa. Il terzino della Fiorentina davanti pure a Mbappè

16 ottobre 2024 18:48

Per il CIES Beltran vale dai 34 ai 49 milioni di euro, la Fiorentina vale 300 milioni di euro

09 ottobre 2024 12:33

Arthur-Duncan, che coppia! I centrocampisti viola nella top 5 per recuperi nella metà campo avversaria

04 febbraio 2024 17:38

Nico Gonzalez e la Fiorentina salvano l'Italia, nei migliori esterni destri al mondo c'è il numero 10

27 dicembre 2023 12:43

CIES, chi dà più spazio ai giovani del vivaio? Fiorentina all'ottavo posto. Guida la Roma

18 gennaio 2023 20:59

Fiorentina, dove sono i giovani? Viola unici in Italia a non aver mai schierato un calciatore Under21

26 settembre 2022 19:22

CIES, Fiorentina la più virtuosa della A: 39 milioni di plusvalutazione. La Juve ha sprecato 234 milioni

20 settembre 2022 17:21

Il Cies vive su Marte, per loro è Lautaro il miglior attaccante del 2021 in serie A, escluso Vlahovic

21 dicembre 2021 12:26

La proiezione finale del CIES: Fiorentina 13esima a 44 punti. Retrocessione per Parma, Cagliari e Crotone

15 febbraio 2021 20:09

Cies, la Fiorentina al nono posto in Italia per soldi spesi sul mercato negli ultimi 5 anni

08 febbraio 2021 16:18

Milenkovic è il giocatore più utilizzato di Serie A nel 2020

26 dicembre 2020 16:11

Cies, la Fiorentina è la quinta squadra più giovane della serie A. La classifica completa

26 ottobre 2020 17:24

CIES, Fiorentina al 7° posto tra le squadre con i costi più alti in Serie A nonostante i risultati degli ultimi anni

12 ottobre 2020 20:15

Corriere Fiorentino, Chiesa ora vale 50 milioni ma la Fiorentina non lo svende, lo valuta più di 70

20 maggio 2020 10:16

CorSera, I prezzi crollano quasi del 30%: la valutazione di Chiesa scende da 70 a 50 milioni

31 marzo 2020 11:16

CIES, il valore della Fiorentina è triplicato, la squadra viola vale 307 milioni di euro

06 marzo 2019 14:30

Lo dice il Cies, la Fiorentina una delle peggiori società per permanenza di calciatori. In Italia...

12 ottobre 2018 10:56

Il CIES conferma: la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, l'età media è...

01 ottobre 2018 19:57

Chiesa incanta in nazionale e il suo valore cresce a dismisura. Che tesoro per la Fiorentina!

05 giugno 2018 10:46

Rapporto Cies: Fiorentina quinta in Europa per plusvalenze, con 125 milioni incassati e 77 spesi

08 febbraio 2018 15:50

CIES: Chiesa il secondo U21 italiano che vale di più in Europa. Prezzo di 52 milioni...

04 dicembre 2017 17:56

Produttività dei vivai, per CIES la Fiorentina è quinta in Italia. Viola dietro a Roma, Atalanta, Milan e Inter...

23 ottobre 2017 17:41

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