Notizie Cies Fiorentina

CIES pubblica i 100 Under21 più costi al mondo: 58esimo Kayode con 25,7 milioni. Comuzzo 90esimo
06 novembre 2024 14:20
Dodo è nella top 10 per dribbling riusciti in Europa. Il terzino della Fiorentina davanti pure a Mbappè
16 ottobre 2024 18:48
Per il CIES Beltran vale dai 34 ai 49 milioni di euro, la Fiorentina vale 300 milioni di euro
09 ottobre 2024 12:33
Arthur-Duncan, che coppia! I centrocampisti viola nella top 5 per recuperi nella metà campo avversaria
04 febbraio 2024 17:38
Nico Gonzalez e la Fiorentina salvano l'Italia, nei migliori esterni destri al mondo c'è il numero 10
27 dicembre 2023 12:43
CIES, chi dà più spazio ai giovani del vivaio? Fiorentina all'ottavo posto. Guida la Roma
18 gennaio 2023 20:59
Fiorentina, dove sono i giovani? Viola unici in Italia a non aver mai schierato un calciatore Under21
26 settembre 2022 19:22
CIES, Fiorentina la più virtuosa della A: 39 milioni di plusvalutazione. La Juve ha sprecato 234 milioni
20 settembre 2022 17:21
Il Cies vive su Marte, per loro è Lautaro il miglior attaccante del 2021 in serie A, escluso Vlahovic
21 dicembre 2021 12:26
La proiezione finale del CIES: Fiorentina 13esima a 44 punti. Retrocessione per Parma, Cagliari e Crotone
15 febbraio 2021 20:09
Cies, la Fiorentina al nono posto in Italia per soldi spesi sul mercato negli ultimi 5 anni
08 febbraio 2021 16:18
Milenkovic è il giocatore più utilizzato di Serie A nel 2020
26 dicembre 2020 16:11
Cies, la Fiorentina è la quinta squadra più giovane della serie A. La classifica completa
26 ottobre 2020 17:24
CIES, Fiorentina al 7° posto tra le squadre con i costi più alti in Serie A nonostante i risultati degli ultimi anni
12 ottobre 2020 20:15
Corriere Fiorentino, Chiesa ora vale 50 milioni ma la Fiorentina non lo svende, lo valuta più di 70
20 maggio 2020 10:16
CorSera, I prezzi crollano quasi del 30%: la valutazione di Chiesa scende da 70 a 50 milioni
31 marzo 2020 11:16
CIES, il valore della Fiorentina è triplicato, la squadra viola vale 307 milioni di euro
06 marzo 2019 14:30
Lo dice il Cies, la Fiorentina una delle peggiori società per permanenza di calciatori. In Italia...
12 ottobre 2018 10:56
Il CIES conferma: la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, l'età media è...
01 ottobre 2018 19:57
Chiesa incanta in nazionale e il suo valore cresce a dismisura. Che tesoro per la Fiorentina!
05 giugno 2018 10:46
Rapporto Cies: Fiorentina quinta in Europa per plusvalenze, con 125 milioni incassati e 77 spesi
08 febbraio 2018 15:50
CIES: Chiesa il secondo U21 italiano che vale di più in Europa. Prezzo di 52 milioni...
04 dicembre 2017 17:56
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