CIES: Chiesa il secondo U21 italiano che vale di più in Europa. Prezzo di 52 milioni...

Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha pubblicato oggi una tabella a proposito dei migliori talenti Under 21 sparsi nei migliori cinque campionati europei, ordinati per valore attuale. Il valore odier...

Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha pubblicato oggi una tabella a proposito dei migliori talenti Under 21 sparsi nei migliori cinque campionati europei, ordinati per valore attuale. Il valore odierno di Chiesa è di 52,6 milioni (contro i 31,5 di settembre, per una crescita del 67%. Chiesa è il secondo degli italiani, dopo Donnarumma (che vale 55 milioni). Primo in Europa Mbappé primo, Dele Alli secondo e Sané terzo.