Chiesa incanta in nazionale e il suo valore cresce a dismisura. Che tesoro per la Fiorentina!
Il CIES organo internazionale esperto di finanze calcistiche ha fatto la top 100 dei giocatori maggiormente costosi al mondo. Federico Chiesa compare in tutte le classifiche con una valutazione di olt...
Il CIES organo internazionale esperto di finanze calcistiche ha fatto la top 100 dei giocatori maggiormente costosi al mondo. Federico Chiesa compare in tutte le classifiche con una valutazione di oltre 60 milioni e la Fiorentina già si sfrega le mani.
VALORE CALCIATORI SERIE A
1 - Paulo Dybala 164,2
2 - Gonzalo Higuain 104,5
3 - Lorenzo Insigne 104,2
4 - Mauro Icardi 92,5
5 - Ciro Immobile 90,0
6 - Sergej Milinkovic-Savic 75,4
7 - Alisson Becker 75,0
8 - Dries Mertens 74,4
9 - Gianluigi Donnarumma 67,5
10 - Kalidou Koulibaly 67,0
11 - Federico Chiesa 63,0
12 - Franck Kessie 62,1
13 - Elseid Hysaj 60,1
14 - Radja Nainggolan 60,0
15 - Edin Dzeko 59,4
16 - Andrea Belotti 54,3
17 - Lorenzo Pellegrini 54,1
18 - Miralem Pjanic 51,3
19 - Douglas Costa 50,7
20 - Piotr Zielinski 49,9
Nella top 100 mondiale Chiesa è 78' con 63 milioni di valore. Il giocatore più costoso è Harry Kane con oltre 200 milioni di valore.