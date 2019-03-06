CIES, il valore della Fiorentina è triplicato, la squadra viola vale 307 milioni di euro
Secondo quanto riporta il CIES, osservatorio statistico sul calcio, ha stilato una classifica interessante prendendo in esame l’incremento di valore dei giocatori di ogni squadra. Il dato interessante...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2019 14:30
Secondo quanto riporta il CIES, osservatorio statistico sul calcio, ha stilato una classifica interessante prendendo in esame l’incremento di valore dei giocatori di ogni squadra. Il dato interessante è che la prima delle italiane risulta essere proprio la Fiorentina, che si assesta al quinto posto della classifica generale: 107 i milioni pagati per mettere su una rosa che ora ne vale però 307. Un aumento di 2,87 volte. Al comando di questa classifica gli spagnoli del Real Societad