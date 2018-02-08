Rapporto Cies: Fiorentina quinta in Europa per plusvalenze, con 125 milioni incassati e 77 spesi

Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica riguardante le ultime due finestre di calciomercato, soffermandosi sulle società che hanno chiuso con un saldo attivo. Nella speciale classifica...

Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica riguardante le ultime due finestre di calciomercato, soffermandosi sulle società che hanno chiuso con un saldo attivo. Nella speciale classifica il Monaco figura avanti a tutti con +286 milioni di euro (130 spesi, 416 incassati), seguito da Dortmund (+168) e Lione (+56). Poi ecco due italiane, cioè Roma (+52) e Fiorentina (+48; 77 spesi e 125 incassati). Nella top ten figura anche la Sampdoria (+41), mentre l’Atalanta è 13ª (+25)