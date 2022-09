Fiorentina, dove sono i giovani? Viola unici in Italia a non aver mai schierato un calciatore Under21

Fiorentina, dove sono i giovani? Secondo uno studio del CIES, Osservato del calcio mondiale, mister Vincenzo Italiano non ha concesso minuti in campionato per i giocatori sotto i 21 anni, unico in Italia ad avere questo trend: i più giovani, del resto, sono Sottil e Ranieri, classe ’99. Ben diversa, invece, la situazione in casa Hellas Verona è la squadra che ne utilizza di più, ben il 26,7% del minutaggio totale riservato agli U21. Nei top 5 campionati europei solo altri 4 club hanno fatto come la Fiorentina, ovvero Tottenham, West Ham, Atletico Madrid e Cadice.