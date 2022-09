Dall’Argentina: Nico potrebbe chiedere di saltare il Milan a causa dei Mondiali. A rischio anche Quarta

Nico Gonzalez e Quarta a rischio per la gara contro il Milan? Dall’Argentina, la testata Doble Amarilla lancia un’indiscrezione che non farà contenta la Fiorentina e i club che detengono i cartellini dei giocatori più importanti della Nazionale sudamericana. Sul quotidiano si legge che i convocati dal commissario tecnico Scaloni chiederanno alle proprie squadre di non giocare l’ultimo match prima del Mondiale in Qatar. Lo faranno con una richiesta ufficiale supportata dall’Afa, la Federazione del Paese, e dalla Conmebol, che rappresenta tutto il Sudamerica. I giocatori dell’Albiceleste, dunque, proveranno a rendersi disponibili per la propria nazionale già prima del weekend dell’11-14 novembre quando si giocheranno le ultime partite dei rispettivi campionati. L’obiettivo è quello di evitare infortuni e di fare gruppo in vista della partenza per il Qatar che potrebbe dunque essere anticipata. L’Argentina debutterà nella Coppa del Mondo martedì 22 novembre contro l’Arabia Saudita.