Partendo da uno studio effettuato dal CIES, osservatorio sul calcio, nel periodo di lockdown secondo il Corriere Fiorentino le squadre dei principali campionati europei hanno subito una svalutazione del 28% su ogni calciatore. Il torneo più colpito risulta la Serie A con 2,9 miliardi di euro. La Fiorentina con una percentuale in calo del 28,9% si piazza decima. Chiesa? Dai 70 milioni che valeva a marzo è sceso a 50 ma nonostante ciò la Fiorentina non ha alcuna intenzione di svenderlo, per la proprietà viola vale forse più di 70 milioni.