Il CIES conferma: la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, l'età media è...
Fiorentina prima in classifica. Non in Serie A, purtroppo, ma nella speciale classifica stilata dall'Osservatorio del Calcio. La speciale graduatoria, curata dal CIES, fa riferimento all'età media del...
Fiorentina prima in classifica. Non in Serie A, purtroppo, ma nella speciale classifica stilata dall'Osservatorio del Calcio. La speciale graduatoria, curata dal CIES, fa riferimento all'età media delle squadre impegnate nei cinque principali campionati europei: ossia la Serie A, la Liga spagnola, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1.
I viola, secondo le statistiche, risultano la compagine più giovane d'Europa: con un'età media di 23.79 anni, quindi circa 23 anni e 9 mesi. La squadra di Pioli, già primatista in patria, è dunque la formazione più young dell'intero continente.