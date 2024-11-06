CIES pubblica i 100 Under21 più costi al mondo: 58esimo Kayode con 25,7 milioni. Comuzzo 90esimo

L’osservatorio calcistico CIES ha stilato una classifica dei 100 calciatori Under 21 più costosi al mondo. Sono due i giocatori della Fiorentina presenti in questa lista. Michael Kayode, classe 2004,...

L’osservatorio calcistico CIES ha stilato una classifica dei 100 calciatori Under 21 più costosi al mondo. Sono due i giocatori della Fiorentina presenti in questa lista. Michael Kayode, classe 2004, si trova al 58esimo posto, con un valore pari a 25,7 milioni di euro.Nonostante non stia trovando molto spazio in questo avvio di stagione, il terzino gigliato resta tra i giovani più promettenti (e preziosi) di tutto il mondo. Chi invece di spazio ne sta trovando eccome è Pietro Comuzzo, classe 2005. Il difensore centrale della Fiorentina è posizionato al 90esimo posto della classifica del CIES, con una valore di 16,3 milioni di euro. Se la sua stagione prosegue con questo trend, il valore di mercato promette di crescere ulteriormente.

SI ACCENDE LA CORSA AL 5° POSTO IN CHAMPIONS: ITALIA 3° NEL RANKING ALLE SPALLE DI PORTOGALLO E INGHILTERRA

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