Si accende la corsa al 5° posto in Champions: Italia 3° nel ranking alle spalle di Portogallo e Inghilterra

Inizia ad accendersi la corsa ai primi due posti nel ranking UEFA stagionale che danno diritto ad un posto in più in Champions League. L'Italia, come rivelato da Transfermarkt, in questo momento si tr...

Inizia ad accendersi la corsa ai primi due posti nel ranking UEFA stagionale che danno diritto ad un posto in più in Champions League. L'Italia, come rivelato da Transfermarkt, in questo momento si trova al 3° posto alle spalle di Portogallo e Inghilterra con 7875 punti raccolti fin qui. La buona notizia è che le squadra Italiane sono 8 e quindi ci sono più possibilità di andare più avanti nella competizione, la cattiva notizia è che quest'anno i punti per le vittorie saranno pesate anche in base alla competizione in cui vengono fatte.

Se l'anno scorso Fiorentina e Atalanta portarono tantissimi punti all'Italia arrivando in finale di Conference League e vincendo l'Europa League, quest'anno qualora dovessero ripetersi gli stessi risultati i punti dell'Italia saranno meno in quanto le vittorie in Conference League ed Europa League avranno un peso inferiore. DI conseguenza sarà fondamentale che facciano un buon percorso le squadre presenti in Champions League.

RIFINITURA FIORENTINA

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