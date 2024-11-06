L'Apoel in Conference League ricorda la vecchia Fiorentina, tanto possesso palla e pochi goal segnati

La Fiorentina domani affronterà l'Apoel Nicosia per il match valevole per la terza giornata della fase a campionato della Conference League. La squadra di Palladino affronterà la partita con i favori...

La Fiorentina domani affronterà l'Apoel Nicosia per il match valevole per la terza giornata della fase a campionato della Conference League. La squadra di Palladino affronterà la partita con i favori del pronostico considerando il valore basso dell'avversario; l'Apoel Nicosia ha infatti un valore di mercato di 14,85 milioni di euro e il suo giocatore più prezioso è Meyer che vale 1 milione e 500 mila euro.

L'Apoel gioca nel campionato cipriota e attualmente ricopre la 3° piazza a 3 punti dall'Aris Limassol dell'ex viola Kokorin e a 8 punti dal Pafos prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. In campionato il Nicosia è una squadra molto solida avendo la miglior difesa della competizione nonostante sia una squadra che ama tenere molto il pallone giocare in maniera offensiva come dimostra il 59% di possesso palla di media a partita e i 18 goal segnati in 9 partite.

La musica cambia un po' in Conference League dove l'Apoel fin qui ha racimolato solo un punto visto il pareggio con lo Shamrock Rovers e la sconfitta subita in casa dal Borac, squadra che milita nel campionato Bosniaco. In entrambe le partite però i ciprioti hannp dominato in lungo e in largo; contro lo Shamrock Rovers ha fatto il 68% di possesso palla tirando 14 volte verso la porta avversaria con un solo goal segnato, venendo poi raggiunta al 92' dal goal di Watts da calcio d'angolo in uno dei 4 tiri concessi. Ancora più rocambolesca la sconfitta subita con il Borac con la squadra di Cipro che domina con il 74% di possesso palla e 23 tiri verso la porta avversaria senza mai segnare salvo poi subire goal in uno dei 4 tiri subiti in tutta la partita.

Insomma anche in Conference League l'Apoel prova a dominare la partita e fare il suo gioco senza però riuscire a concretizzare la mole di gioco creata e soprattutto riuscendo a subire goal pur concedendo pochissime occasioni all'avversario. Difficilmente vedremo questi numeri in fase di possesso anche con la Fiorentina vista anche il tasso tecnico di gran lunga superiore della squadra di Firenze, le statistiche dell'Apoel in Conference ricordano però la Fiorentina nella gestione di Italiano. Tanto possesso palla, tanti tiri, tante occasioni create ma alla fine pur concedendo pochissimo all'avversario subisce comunque goal

RIFINITURA FIORENTINA

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