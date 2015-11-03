Labaro Viola

Notizie Apoel Nicosia Fiorentina

Beltran: "Partita sporca, troppe interruzioni, non siamo entrati in partita ma restiamo una grande squadra"

08 novembre 2024 00:58

Mandragora: "Una sconfitta che brucia, ma ogni gara ti insegna, Verona altra storia"

08 novembre 2024 00:35

Bucchioni: "Turnover esasperato, ma con 7 dei giocatori visti stasera Italiano ci ha fatto 3 finali e 6 semifinali"

08 novembre 2024 00:04

Chelsea in testa, Fiorentina ottava e in corsa per la qualificazione. La classifica di Conference completa

07 novembre 2024 23:38

Cade la Fiorentina sul campo dell'Apoel Nicosia, finisce 2-1 per i ciprioti. Scandalosi i soli 7 minuti di recupero

07 novembre 2024 23:00

Presidente APOEL: "Fiorentina superiore ma daremo tutto per vincere. Spero che i tifosi diano carica giusta"

06 novembre 2024 18:20

L'Apoel in Conference League ricorda la vecchia Fiorentina, tanto possesso palla e pochi goal segnati

06 novembre 2024 12:19

APOEL Nicosia nel caos, esonerato l'allenatore. I ciprioti affronteranno la Fiorentina in Conference

10 ottobre 2024 14:00

Archivio

Esplora l'archivio di Apoel Nicosia

Sett. 45 Sett. 41