Notizie Apoel Nicosia Fiorentina

Beltran: "Partita sporca, troppe interruzioni, non siamo entrati in partita ma restiamo una grande squadra"
08 novembre 2024 00:58
Mandragora: "Una sconfitta che brucia, ma ogni gara ti insegna, Verona altra storia"
08 novembre 2024 00:35
Bucchioni: "Turnover esasperato, ma con 7 dei giocatori visti stasera Italiano ci ha fatto 3 finali e 6 semifinali"
08 novembre 2024 00:04
Chelsea in testa, Fiorentina ottava e in corsa per la qualificazione. La classifica di Conference completa
07 novembre 2024 23:38
Cade la Fiorentina sul campo dell'Apoel Nicosia, finisce 2-1 per i ciprioti. Scandalosi i soli 7 minuti di recupero
07 novembre 2024 23:00
Presidente APOEL: "Fiorentina superiore ma daremo tutto per vincere. Spero che i tifosi diano carica giusta"
06 novembre 2024 18:20
L'Apoel in Conference League ricorda la vecchia Fiorentina, tanto possesso palla e pochi goal segnati
06 novembre 2024 12:19
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