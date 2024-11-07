Mandragora: "Una sconfitta che brucia, ma ogni gara ti insegna, Verona altra storia"

Per il mediano viola la brutta partita di stasera lascia l'amaro in bocca ma non deve compromettere quanto di buono costruito finora

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha commentato così ai canali ufficiali viola la sconfitta contro l'Apoel Nicosia:

"Una sconfitta che brucia, siamo arrabbiati perché volevamo un risultato diverso, dobbiamo guardare avanti e domenica avremo un'altra partita importante. Nel primo tempo abbiamo avuto pressoché il pallino del gioco ma abbiamo sbagliato tecnicamente e non siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra come altre volte. Nel secondo tempo cambiando sistema di gioco abbiamo accorciato ma nn e stato sufficiente. C'è rammarico ma ogni gara ti insegna qualcosa"

Bucchioni: “Turnover esasperato, ma con 7 dei giocatori visti stasera Italiano ci ha fatto 3 finali e 6 semifinali”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-turnover-esasperato-ma-con-7-dei-giocatori-visti-stasera-italiano-ci-ha-fatto-3-finali-e-6-semifinali/275978/