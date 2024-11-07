Bucchioni: "Turnover esasperato, ma con 7 dei giocatori visti stasera Italiano ci ha fatto 3 finali e 6 semifinali"

Per Bucchioni il turnover proposto stasera da Palladino ha destabilizzato la squadra che non è riuscita a ritrovarsi neppure con i cambi

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la sconfitta a Cipro della Fiorentina:

"Non si possono cambiare 11 giocatori da una gara all'altra..la fase difensiva ad esempio è stata inguardabile, i 4 non lavoravano di reparto. Questo turnover integrale non funziona, la squadra si ritrova a giocare a basso ritmo e senza automatismi. Le cosiddette riserve hanno così fatto una brutta figura.

Vorrei inoltre sottolineare visto che Italiano viene spesso messo in croce, che 7 dei giocatori scesi in campo stasera erano titolari nella sua squadra che ha fatto 3 finali e 6 semifinali"

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA

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