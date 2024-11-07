PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a Cipro contro l'Apoel in Conference League

Terracciano 6 La verità è che siamo abituati bene, perchè quando il titolare è De Gea pensi che ogni tiro in porta si possa parare. Con Terracciano in porta prendi gol ad ogni tiro ben angolato, ma non vuol dire che lui abbia delle responsabilità. Semplicemente ci sono i portieri campioni e ci sono i portieri normali

Kayode 4,5 Si perde il marcatore del primo gol, pasticcia sul secondo rinviando maldestramente la palla su Biraghi. Errori troppo grandi che indirizzano la partita. In fase offensiva è quasi inesistente

Quarta 5,5 Non è sempre perfetto in marcatura, esce male nell'azione del secondo gol dell'Apoel. Fa notare i difetti in fase difensiva

Moreno 6 Ha delle qualità e le fa intravedere, prende un giallo evitabile e sciocco nel secondo tempo ma nel complesso non dispiace. Bravo in qualche anticipo a tutto campo

Biraghi 5 Gioca per fare il compitino e lo fa anche male, sfortunato sul secondo gol ma probabilmente la sua posizione del corpo non è corretta. Sembra svogliato, non fa nulla per poter mettere in difficoltà gli avversari e nemmeno Palladino che ormai lo ha relegato a riserva

Adli 5 Non inizia male la sua gara ma poi cala con il passare dei minuti, perde due brutti palloni e perde anche le misure con gli avversari che capiscono le sue difficoltà

Mandragora 5,5 Gara ordinaria, non commette grandi errori ma non è nemmeno protagonista di grandi giocate. Scolastico

Ikonè 6.5 Il primo tempo va a intermittenza. Nel secondo invece parte spesso in velocità e quando lo fa costringe gli avversari a marcarlo in 4/5 per fermarlo. Segna un gol che sembra semplice ma è bravo a rimanere freddo ed a direzionare la palla nell'angolino giusto

Richardson 5 Schierato per la prima volta trequartista fatica a trovare la giusta posizione in campo per far male agli avversari. Nessuna azione degna di nota

Parisi 5 Quando è in possesso di palla sembra anche bello da vedere, pulito tecnicamente, lascia presagire sempre qualcosa di buono. Un qualcosa che però non si vede mai, non salta mai il diretto avversario che spesso gli ruba palla con una semplicità imbarazzante. Lo marcano con grande facilità

Kouamè 5,5 Salva parzialmente la sua gara con l'assist per il gol di Ikonè. Si fa vedere in un paio di occasioni ma la mira non è dalla sua parte. Non è all'altezza e lo sappiamo, ma non viene nemmeno messo in condizioni per poter far granchè bene

Beltran 5,5 Lancia la palla che poi va a finire (per colpa di un errore del difensore dell'APOEL) sui piedi di Ikonè che segna. Dopo poco perde una sanguinosa palla nel pezzo. Non entra mai in area, non tira mai in porta

Dodò 6 Entra e si va a posizionare nella parte offensiva della fascia destra, non ha molto spazio per poter far male, cerca gli spazi giusti

Ranieri 6 Entra nel secondo tempo, ordinaria amministrazione e gestione palla

Bove 5,5 Entra nel secondo tempo e si va a posizionare nella parte più difensiva del centrocampo ma non è sempre preciso e ben posizionato

Gosens 6 Entra per gli ultimi 15 minuti, poteva essere servito meglio

LE PAROLE DI ALESSANDRO FERRARI SU KEAN

https://www.labaroviola.com/ferrari-rivela-kean-ha-chiesto-la-clausola-non-amiamo-questa-opzione-ma-eravamo-convinti-di-lui/275940/