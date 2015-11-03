Notizie Apoel Fiorentina

Nazione: “Incidente di percorso che può far crescere. Troppi 10 cambi”
08 novembre 2024 10:46
Polverosi: “Fiorentina fuori strada all’ottava curva. Ora basta distrazioni. I viola devono fare tesoro della lezione"
08 novembre 2024 10:44
Ferrara: “Seconde linee non all’altezza, pigre e senza intensità. Si sentono fuori dal gruppo o sono così scarsi?”
08 novembre 2024 09:13
Cecchi: “Gara trappola, lato B gracchiante. Una ‘corrida calcistica’. Requiem finale inevitabile”
08 novembre 2024 09:11
Repubblica: “Niente ribaltone a Cipro, le seconde linee tradiscono Palladino. Sconfitta che spezza la linea positiva”
08 novembre 2024 08:45
Corriere dello Sport: “Ikoné la nota lieta della serata. È riuscito a segnare il gol della speranza”
08 novembre 2024 08:42
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA
07 novembre 2024 22:57
FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI ALA SINISTRA, ADLÌ E RICHARDSON TITOLARI. TORNA BIRAGHI
07 novembre 2024 19:47
Repubblica: "Giro di boa in Conference. Palladino punta sulla 'Fiorentina 2'"
07 novembre 2024 09:38
Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Turnover quasi totale per la Fiorentina. L’obiettivo mantenere il primato”
07 novembre 2024 09:27
Gazzetta: “A Nicosia scatta l’ora di Richardson, il gigante del centrocampo che deve ancora esplodere”
07 novembre 2024 09:25
Conference League, Palladino è chiaro: "Il turnover non esiste, sceglierò la formazione migliore"
06 novembre 2024 22:28
Ultras APOEL: "Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina"
06 novembre 2024 15:00
L’Apoel è la squadra che fu grande, i fasti di un tempo sono lontani. Belec ha un passato in Italia
06 novembre 2024 09:10
El Arabi è il centravanti dell’Apoel, la Fiorentina affronta i fantasmi di Atene
06 novembre 2024 09:06
La Fiorentina punta a nove vittorie consecutive: Palladino non si vuole più fermare
06 novembre 2024 08:53
Corriere dello Sport: “La Fiorentina in Conference con le seconde linee. Così coinvolge tutti nel progetto”
06 novembre 2024 08:51
Nazione: “Biraghi, Moreno e Kouamé mettono nel mirino l’Apoel. Se la gioca anche Rubino”
05 novembre 2024 09:16
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