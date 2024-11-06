Conference League, Palladino è chiaro: "Il turnover non esiste, sceglierò la formazione migliore"
In Conference diversi assenti ma al tecnico viola non piace sentir parlare di turnover, andrà in campo la miglior formazione
La Fiorentina domani alle 21 gioca in casa dell’Apoel per il terzo turno di Conference League.
In casa Apoel, possibile 4-2-3-1 con El Arabi terminale offensivo. Marquinhos, Pizzi e Meyer alle sue spalle.
Modulo a specchio per la Fiorentina di Palladino che dovrebbe fare turnover. In in porta c’è Terracciano, Kean rimane a Firenze a scopo precauzionale, così come Cataldi. La difesa a quattro vedrà di nuovo la coppia sudamericana Quarta-Moreno con Biraghi pronto a riprendersi la fascia mancina. In mezzo, il ristabilito Mandragora in cabina di regia con Adli che potrebbe avanzare sulla trequarti. Occhio però alla mina vagante Rubino, reduce dall’esordio in Serie A con il Genoa. Sulle fasce agiranno Ikonè e Sottil. In attacco spazio a Kouame.
Queste le probabili formazioni:
APOEL (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Tejera, Abagna; Marquinhos, Pizzi, Meyer; El Arabi. Allenatore: Manolo Jiménez.
FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Quarta, Moreno, Kayode; Mandragora, Richardson; Ikonè, Rubino/Adli, Sottil; Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino.
Lo riporta alfredopedulla.com
Palladino: “Finalmente abbiamo trovato la nostra identità. Non ho ancora deciso chi gioca domani”
https://www.labaroviola.com/palladino-finalmente-abbiamo-trovato-la-nostra-identita-non-ho-ancora-deciso-chi-gioca-domani/275816/