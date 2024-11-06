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Conference League, Palladino è chiaro: "Il turnover non esiste, sceglierò la formazione migliore"

In Conference diversi assenti ma al tecnico viola non piace sentir parlare di turnover, andrà in campo la miglior formazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2024 22:28
Conference League, Palladino è chiaro: "Il turnover non esiste, sceglierò la formazione migliore" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina domani alle 21 gioca in casa dell’Apoel per il terzo turno di Conference League.

In casa Apoel, possibile 4-2-3-1 con El Arabi terminale offensivo. Marquinhos, Pizzi e Meyer alle sue spalle.

Modulo a specchio per la Fiorentina di Palladino che dovrebbe fare turnover. In in porta c’è Terracciano, Kean rimane a Firenze a scopo precauzionale, così come Cataldi. La difesa a quattro vedrà di nuovo la coppia sudamericana Quarta-Moreno con Biraghi pronto a riprendersi la fascia mancina. In mezzo, il ristabilito Mandragora in cabina di regia con Adli che potrebbe avanzare sulla trequarti. Occhio però alla mina vagante Rubino, reduce dall’esordio in Serie A con il Genoa. Sulle fasce agiranno Ikonè e Sottil. In attacco spazio a Kouame.

Queste le probabili formazioni:

APOEL (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Tejera, Abagna; Marquinhos, Pizzi, Meyer; El Arabi. Allenatore: Manolo Jiménez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Quarta, Moreno, Kayode; Mandragora, Richardson; Ikonè, Rubino/Adli, Sottil; Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino. 

Lo riporta alfredopedulla.com

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