Palladino: "Finalmente abbiamo trovato la nostra identità. Non ho ancora deciso chi gioca domani"

Le risposte di Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference della Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa da Cipro alla vigilia della partita di Conference League contro l'APOEL, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Abbiamo trovato la nostra identità, è un momento bello per noi, ci abbiamo messo un pò di tempo, piano piano è arrivata la costruzione della squadra, con le partite abbiamo trovato gli automatismi giusti, questo è il vestito migliore che possiamo mettere, dobbiamo lavorare sodo perchè non abbiamo fatto nulla, dobbiamo avere fame perchè le insidie sono dietro l'angolo

Parisi è un giocatore di fascia, lui nasce terzino, ha gamba e velocità, può giocare anche alto, lo abbiamo provato anche in allenamento, è un ragazzo intelligente, se giocasse in quella posizione farebbe bene, può giocare anche terzino. Fabiano è pronto e sono contento di come si sta allenando. Mandragora è recuperato, ha lavorato bene, vediamo per domani, non ho ancora deciso chi scenderà in campo, Adli non ha giocato le ultime due perchè aveva dei fastidi, poi c'è anche Bove mentre Cataldi non è convocato. Due di questi andranno in campo e due andranno in panchina. Richardson può andare anche sulla trequarti.

Per me la Conference è una competizione europea, sono felicissimo di farla, ma come me la squadra, sono contenti e sono animali per come si allenano. Poi c'è un aspetto, che si gioca sempre e quindi è più facile migliorare, gli allenamenti sono importanti ma le partite lo sono di più.

I viaggi e i ritardi fanno parte del gioco ma non ci devono essere alibi, quando vuoi vincere le partite queste cose non contano, siamo venuti qui per fare una grande prestazione. Kean? Dopo Lecce ha avuto questa distorsione alla caviglia che si è portato dietro, lui ha stretto i denti, è stato un grande uomo a mettersi sempre a disposizione ma ha sempre avuto qualche fastidio e abbiamo deciso di proteggerlo in vista della gara di domenica"

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI

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