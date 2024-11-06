Graziani: "Che c'entra Cabral con questa Fiorentina? In attacco ci sono Kean e Gud, ma che vuoi toccare?"

Graziani ha espresso il suo parere su un possibile sostituto di Kean, rispondendo al giornalista Marchini su un eventuale ritorno di Cabral

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato di alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

Sul turnover di domani: "Io un minimo di turnover lo farei, ma se cambi 9 giocatori su 11 qualche rischio lo corri. Quindi, cambi 3-4 giocatori, porti in panchina gli altri e dai spazio ai giocatori che giocano di meno. Un minimo di turnover ci deve essere, ma non sono per i turnover esagerati, non mi sono mai piaciuti. Anche perché coi 5 cambi puoi giocarti il resto a partita in corso."

Su un eventuale sostituto di Kean: “Che c’entra Cabral in questa nuova Fiorentina? In questo momento la priorità non è l’attaccante, abbiamo Kean, Gud, Kouamé e Beltran, ma che vogliamo di più? Vanno attenzionati la difesa e il centrocampo, gli esterni vanno bene così. Ragazzi ma perché dobbiamo aprire il cofano di una macchina e toccare candela, carburatore eccetera se non ce n’è bisogno? Tanto il mercato di gennaio non ha mai prodotto chissà cosa, non ci sono mai grosse opportunità. Se non ti va bene Kouamé lo vedi e lo cambi. Ma che vuoi toccare davanti?

Su Rubino come sostituto di Kean: “I ragazzi della primavera sono sempre attenzionati, ma da lì ad arrivare a dire a Rubino che è lui l’alternativa di Kean ce ne passa. Basta guardare quello che fa il Milan con Camarda, se lo porta in panchina e gli concede qualche scampolo ogni tanto. Rubino ha già fatto un po’ di esperienza, si allena con la prima squadra, in futuro vediamo. Ripeto, davanti non hai problemi, quindi non toccherei nulla.”

Su Colpani arretrato: “Colpani al posto di Adli? Ma non scherziamo, io non ci avrei mai pensato, lo vedo complicatissimo.”

Sulle vittorie della squadra: “Mica è normale vincerle tutte. Vincere qui, lì, sopra, sotto, ma ci vuole calma ragazzi. Dobbiamo pensare partita per partita, a Empoli ne ho sentite di ogni contro Palladino, Colpani, Sottil, Pradè che è un cretino, Ferrari che l’hanno messo a fare. Adesso, tutti ad osannarli. Ci vuole calma, basta, mantenere un equilibrio. Se si vince tutti bravi, se si perde tutti somari: no, non funziona così.”

Sull'assenza di Kean in Conference: "Kean ha bisogno di recuperare un po' dopo il problema alla caviglia, evidentemente ha bisogno di riposo. Non ce lo aspettavamo, ma mi fido di Palladino, se ha scelto così va bene."

LA SITUAZIONE DEL RANKING

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