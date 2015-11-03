Notizie Cipro Fiorentina

Fiorentina lenta e confusionaria, cade a Cipro. Squadra in tilt, notte da dimenticare per Palladino
08 novembre 2024 08:57
Fiorentina a Cipro per chiudere la qualificazione. Serve una viola modello Conference
07 novembre 2024 09:29
Conference League, Palladino è chiaro: "Il turnover non esiste, sceglierò la formazione migliore"
06 novembre 2024 22:28
Selyuk: "Kokorin? La Fiorentina sarà felice se se ne libererà. Ha vinto? Vincere a Cipro non basta"
14 giugno 2023 18:36
Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"
09 novembre 2022 12:17
Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: "Kokorin resta un grande giocatore"
08 settembre 2022 12:09
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