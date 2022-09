Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: “Kokorin resta un grande giocatore”

Quando Kokorin arrivò nella Fiorentina, nel gennaio del 2021, uno di coloro che hanno parlato benissimo del giocatore russo fu proprio il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Oggi, dopo il flop della sua esperienza con la maglia della Fiorentina, terminata con la cessione in prestito all’Aris, Mancini è tornato a parlare: “Per me Kokorin rimane un grande giocatore, non so cosa gli sia successo negli ultimi due anni perchè non l’ho seguito abbastanza, spero che adesso a Cipro possa ritrovarsi e fare bene ma comunque io credo che lui resti un gran giocatore”

