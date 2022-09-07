Djokovic si emoziona per l'incontro con Batistuta, abbraccio e sorrisi per il campione della Fiorentina

Nel suo centro sportivo in Serbia, Novak Djokovic ha incontrato la bandiera della Fiorentina Gabriel Batistuta. Il video

Gabriel Batistuta incontra Novak Djokovic, la grande bandiera della Fiorentina si è recato al Novak Tennis Center di Belgrado ed ha incontrato la stella mondiale del tennis, baci e abbracci tra i due con il campione di tennis visibilmente entusiasta per l'incontro. Ecco il video del loro incontro in Serbia





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ITALIANO PARLA IN SALA STAMPA

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