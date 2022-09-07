Djokovic si emoziona per l'incontro con Batistuta, abbraccio e sorrisi per il campione della Fiorentina
Nel suo centro sportivo in Serbia, Novak Djokovic ha incontrato la bandiera della Fiorentina Gabriel Batistuta. Il video
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2022 22:42
Gabriel Batistuta incontra Novak Djokovic, la grande bandiera della Fiorentina si è recato al Novak Tennis Center di Belgrado ed ha incontrato la stella mondiale del tennis, baci e abbracci tra i due con il campione di tennis visibilmente entusiasta per l'incontro. Ecco il video del loro incontro in Serbia
https://www.labaroviola.com/italiano-annuncia-posso-anche-cambiare-modulo-giocano-ranieri-e-gollini-nico-in-dubbio/185742/