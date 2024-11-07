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Fiorentina a Cipro per chiudere la qualificazione. Serve una viola modello Conference

Palladino cerca ancora la sua formazione da Conference, una vittoria garantirebbe un ulteriore step di maturità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2024 09:29
Fiorentina a Cipro per chiudere la qualificazione. Serve una viola modello Conference - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Torna il giovedì, e torna la Conference. La Fiorentina va a Cipro contro l'Apoel Nicosia per blindare la qualificazione alla fase successiva della competizione. Certo siamo solo alla terza giornata, ma dopo la trasferta di oggi la Fiorentina avrà due gare casalinghe di file, con 9 punti sulle spalle. Oltre a questo c'è da centrare l'ottava vittoria di fila. Per molti è un occasione per mettersi in mostra. Palladino cerca ancora la sua formazione da Conference, una vittoria garantirebbe un ulteriore step di maturità. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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