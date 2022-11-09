Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"

In Russia si parla del futuro di Kokorin che dovrebbe essere anche in futuro lontano da Firenze

L’ex difensore della Dinamo Mosca, Luke Wilkshire, ha parlato del giocatore di proprietà viola Kokorin a RB Sport. Queste le sue parole

“Non so se Kokorin riuscirà a ritornare ai livelli precedenti ma il campionato cipriota non è di alta qualità. Penso che Kokorin non avrà chance di ritornare alla Fiorentina. Lo hanno lasciato andare ed è improbabile che qualcuno torni indietro su questa decisione".

LE PAROLE DI RIBERY

https://www.labaroviola.com/ribery-e-sempre-un-piacere-tornare-al-franchi-sara-difficile-perche-la-fiorentina-ha-buoni-giocatori/191764/