Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"
In Russia si parla del futuro di Kokorin che dovrebbe essere anche in futuro lontano da Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 12:17
L’ex difensore della Dinamo Mosca, Luke Wilkshire, ha parlato del giocatore di proprietà viola Kokorin a RB Sport. Queste le sue parole
“Non so se Kokorin riuscirà a ritornare ai livelli precedenti ma il campionato cipriota non è di alta qualità. Penso che Kokorin non avrà chance di ritornare alla Fiorentina. Lo hanno lasciato andare ed è improbabile che qualcuno torni indietro su questa decisione".
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