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Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"

In Russia si parla del futuro di Kokorin che dovrebbe essere anche in futuro lontano da Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 12:17
Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

L’ex difensore della Dinamo Mosca, Luke Wilkshire, ha parlato del giocatore di proprietà viola Kokorin a RB Sport. Queste le sue parole

“Non so se Kokorin riuscirà a ritornare ai livelli precedenti ma il campionato cipriota non è di alta qualità. Penso che Kokorin non avrà chance di ritornare alla Fiorentina. Lo hanno lasciato andare ed è improbabile che qualcuno torni indietro su questa decisione".

LE PAROLE DI RIBERY

https://www.labaroviola.com/ribery-e-sempre-un-piacere-tornare-al-franchi-sara-difficile-perche-la-fiorentina-ha-buoni-giocatori/191764/

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