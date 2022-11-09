Ribery: "È sempre un piacere tornare al Franchi, sarà difficile perchè la Fiorentina ha buoni giocatori"

Franck Ribery ha appeso le scarpette al chiodo ma è restato nello staff di Davide Nicola alla Salernitana, oggi torna in quello che è stato il suo stadio

Fiorentina-Salernitana è senza alcun dubbio la gara di Franck Ribery. Il campione francese, salutato il Bayern Monaco, ha scelto Firenze, prima, e Salerno, poi per chiudere in Italia la sua carriera. Oggi, appese le scarpette al chiodo e divenuto collaboratore di Davide Nicola, ha raccontato il match alla vigilia attraverso le colonne de Il Mattino: "È sempre un piacere tornare al Franchi. Sarà una gara difficile: la Fiorentina ha buoni giocatori e ci sarà certamente uno stadio pieno. Da parte nostra dobbiamo essere tranquilli e con la testa libera. Consapevoli di poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi".

Spazio, poi, ad un'analisi sulla prima parte di stagione dei granata: "Fin dal ritiro avevo capito che aria tirava. Abbiamo un presidente come Iervolino che ha grandi ambizioni. Abbiamo dei tifosi super ed è arrivato anche un bravo ds come De Sanctis. Sapevamo che sarebbero arrivati giocatori importanti. Insomma, si percepiva che stava nascendo un bel gruppo e che volevamo vincere insieme. È per quello che la squadra ha fatto bene fin qui". Lo riporta TMW

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

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