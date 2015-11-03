Notizie Il Mattino Fiorentina

Ribery: "È sempre un piacere tornare al Franchi, sarà difficile perchè la Fiorentina ha buoni giocatori"
09 novembre 2022 11:43
Antognoni recrimina: "Se ci fosse stato il Var la Juventus non avrebbe vinto il nostro scudetto"
07 aprile 2022 11:44
De Laurentiis chiama Spalletti dopo l'umiliazione del Napoli contro la Fiorentina e lo rincuora
15 gennaio 2022 12:50
Bertoni su Spalletti: "Da ragazzino veniva in Fiesole a sostenerci. Napoli, occhio alla Fiorentina"
02 ottobre 2021 15:03
Il Mattino, Milik, pronto un nuovo assalto della Fiorentina a gennaio ma occhio alle concorrenti
11 ottobre 2020 12:43
Il Mattino, Milik voleva solo la Juventus, ha detto "no" a Fiorentina, Roma e Tottenham
06 ottobre 2020 12:16
Il Mattino, Demme, la Fiorentina ci pensa di nuovo, può lasciare Napoli per far spazio ad un ex viola
27 agosto 2020 13:17
Il Mattino, Maksimovic-Napoli, che frattura! Fiorentina sul difensore, i partenopei hanno deciso...
15 agosto 2020 12:54
Il Genoa offrirà 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Marko Rog. La viola si è defilata
06 luglio 2019 13:38
Il Mattino: quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio
09 marzo 2018 12:47
Il Mattino: De Laurentiis non molla la presa, vuole portare Chiesa al Napoli
08 dicembre 2017 12:55
Il Mattino: Strinic alla Fiorentina? Prima il Napoli vuole che Ghoulam rinnovi
15 agosto 2017 12:54
Il Mattino: in programma un incontro tra Fiorentina e Napoli, l'obiettivo è Zapata
28 luglio 2017 12:17
LETTERA DI UN TIFOSO A BUFFON: "GIGI, L'ARBITRO NON SI ABBRACCIA"
23 gennaio 2017 17:31
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