De Laurentiis chiama Spalletti dopo l’umiliazione del Napoli contro la Fiorentina e lo rincuora

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla della reazione in casa Napoli dopo la sonora sconfitta con la Fiorentina che è costata l’eliminazione in Coppa Italia, una sconfitta clamorosa sia per il punteggio e sia perchè la squadra viola ha praticamente vinto in 10 contro 11:

“La grande fatica del Napoli ci dice che non esiste un altro Napoli, non senza Osimhen, non con queste seconde linee spente dentro, scoraggiate, magari anche stanche. L’eliminazione con la Fiorentina brucia, anche se De Laurentiis si è affrettato a chiamare Spalletti, a spiegargli che quello che conta è guardare avanti, al campionato e rialzarsi subito. Insomma, nessun dramma. La Coppa Italia è uno scivolone su cui poter passar sopra.”

